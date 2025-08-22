Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сандро Базадзе и Этер Липартелиани будут награждены денежными премиями


22.08.2025   18:29


Решением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, член национальной сборной по фехтованию Сандро Базадзе и член женской сборной по дзюдо Этер Липартелиани будут награждены денежными премиями за первое место на чемпионате мира по фехтованию 2025 года, а член женской сборной по дзюдо Этер Липартелиани будет награждена денежными премиями за первое место на чемпионате мира по дзюдо 2025 года.

Информацию об этом распространила администрация правительства Грузии.

В соответствии с постановлением правительства, подписанным премьер-министром Ираклием Кобахидзе, чемпионы мира получат дополнительно 65 000–65 000 лари к денежным премиям, предусмотренным за достижение наивысших спортивных результатов.


