18-летний игрок тбилисского «Динамо» подписал контракт с английским «Уотфордом»

25.08.2025 23:09





Николоз Чиковани подписал пятилетний контракт с английским «Уотфордом», но будет выступать за бельгийский «Шарлеруа», чтобы получить рабочую визу в Англию, сообщает Geo Team.



По данным источника, 18-летний игрок тбилисского «Динамо», тренером которого является Леван Мчедлидзе, уже прошёл медицинское обследование в команде, где выступает полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе, после чего подписал контракт с «Уотфордом».



Чиковани останется в команде, участвующей в чемпионате Бельгии, до января, чтобы набрать очки для получения рабочей визы.



Игрок, воспитанник академии тбилисского «Динамо», в этом году попал в основной состав и сыграл восемь матчей. Он ранее выступал за сборную Грузии до 17 лет (13 матчей, 2 гола), а в настоящее время выступает за сборную до 19 лет (11 матчей, 3 гола).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





