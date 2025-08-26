Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинские НПО возлагают ответственность за возможную потерю безвиза в ЕС на правительство Грузии


26.08.2025   13:31


Грузинские НПО заявили, что правительство Грузии несет полную ответственность за любое негативное решение относительно безвизовых поездок в страны ЕС для граждан Грузии.

Неправительственные организации подчеркнули, что безвизовый режим с Евросоюзом, который является одной из главных гарантий свободного передвижения граждан Грузии по европейским странам, сегодня находится под серьезной угрозой, а правительство не выполнило рекомендации, выданные Брюсселем еще в 2024 году, «которые требовали защиты основных прав человека, отмены ограничительных, репрессивных законов о свободе, систематической борьбы с коррупцией на всех уровнях».

По словам представителей гражданского сектора Грузии, 2025 год был еще более разрушительным для евроинтеграции Грузии.

«После сфальсифицированных выборов 2024 года в Грузии насчитывается 65 узников совести, были приняты дополнительные репрессивные законы, и преследование людей продолжается по сей день.

Как известно общественности, правительство должно проинформировать ЕС о текущей ситуации в Грузии до 31 августа 2025 года. Вместо того, чтобы предпринять конкретные шаги для исправления сложившейся плачевной ситуации и прекращения политического кризиса в стране, правительство усиливает антизападную пропаганду.

Из-за этих действий правительства существует реальная угроза того, что граждане Грузии могут потерять возможности, которые дал нам безвизовый режим с ЕС: встречи с членами семьи, свободное передвижение, лечение, учебу, работу и развитие на европейском пространстве.

Грузия является членом европейской семьи. Мы, как и более 80% населения Грузии, верим, что будущее Грузии — в Евросоюзе. Но курс, выбранный властями, уничтожает это будущее.

Как отметил посол ЕС, для того, чтобы вернуться на европейский путь, необходимо: прекратить репрессии, освободить несправедливо заключенных людей, отменить репрессивные законы, начать открытый и заслуживающий доверия диалог для преодоления нынешнего кризиса.

Мы, грузинские неправительственные организации, несем полную ответственность за любое негативное решение о безвизовом режиме и считаем неприемлемым отказываться от нашего европейского будущего.

Необходимо защитить безвизовый режим — защитить европейский путь Грузии!», — говорится в заявлении НПО.


