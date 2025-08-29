Саньоль: У Турции сильная сборная, но Грузия имеет потенциал на успешную игру

Интерес к этим матчам велик потому, что от исхода этих первых двух игр отборочного турнира ЧМ во многом зависит ответ на вопрос «Сможет ли сборная Грузии впервые в своей истории попасть на ЧМ?». В этой группе ( группе E) отборочного турнира выступает также титулованная сборная Испания-фаворит этой группы и один из возможных фаворитов ЧМ 2026 года.



Пресс-конференция Саньоля и Иашвили



29 августа днем в Тбилиси состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля (бывший игрок сборной Франции и мюнхенской «Баварии», вице-чемпион мира 2006 года) и вице-президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) Александра Иашвили (бывший нападающий клубов Грузии и бундеслиги ФРГ и национальной сборной Грузии в 1998-2011 годах). На вопрос автора этих строк « Сборная Грузии в официальных матчах ни разу не выигрывала у Турции, каковы шансы Грузии на победу в этом матче» Саньоль ответил так:» У Турции сильная и опытная сборная, но у сборной Грузии есть потенциал для успешной игры, 4 сентября предстоит трудный матч, мы будем играть на победу».



На мой вопрос «Батоно Александрэ, вы будучи футболистом сборной Грузии забили гол сборной Турции в матче 30 марта 2005 года, как вы оцениваете шансы нынешней сборной Грузии?» А. Иашвили ответил так:»20 лет назад та драматическая встреча (на стадионе имени легендарного футболиста Михаила Месхи –прим. Автора)) закончилась победой Турции со счетом 5:2, я хоть и забил гол, но мы проиграли и особой радости от того гола в итоге не было. Сейчас новое, совсем другое поколение футболистов и у Грузии и у Турции, предстоит интересный матч. Что касается организационной стороны, то ФФГ все подготовит на должном уровне».



По предварительным данным, полученным автором этих строк из информированных грузинских источников, на игру 4 сентября в Тбилиси прибудет министр спорта и молодежи Турции и еще ряд официальных лиц Турции.



В составе сборной Грузии в матчах 4 и 7 сентября из-за травмы не сможет выступать один из главных диспетчеров национальной сборной страны Георгий Чакветадзе. Но фаны сборной Грузии надеются на то, что их любимая команда во главе с игроком «ПСЖ» Хвичей Кварацхелия покажет классную игру и порадует всю страну.



Квеквескири: футболист , а теперь тренер



На этой же пресс-конференции 33-летний футболист сборной Грузии Ника Квеквескири официально объявил о завершении карьеры игрока национальной команды. Он поблагодарил тренеров и футболистов сборной, руководство ФФГ и сообщил, что начинает тренерскую работу. В свою очередь В. Саньол сообщил, что принято решение о том, что отныне Н. Квеквескири станет членом тренерского штаба национальной сборной Грузии. Ника Квеквескири -уроженец Гальского района. Его отец, Коба Квеквескири в конце 1980-начале 1990- х годов был футболистом команды "Мзиури "Гали , выступавшей в чемпионате Грузии . Коба Квеквескири имел пушечный удар, хорошо помню его игру. Что касается Ники Квеквескири, он родился в мае 1992 года в роддоме г. Очамчире (об этом автору этих строк сообщил его отец), в 1992-1993 гг вместе с родителями жил в г. Гали. Ника свой путь в большой футбол в детских и юношеских командах г. Зугдиди, он отличался особым трудолюбием и техникой, успешно играл в клубах Грузии, Азербайджана, Казахстана, Польши и Венгрии, в сборной Грузии в 2015-2025 годах он провел 62 матча, а в последние годы он был вице-капитаном национальной команды. И ещё:Ника -образованный парень , это не раз отмечали в предыдущие годы мои коллеги. Надеюсь, что из него получится успешный тренер.



Из истории встреч Грузии и Турции



Национальная сборная Турции в официальных матчах два раза выиграла у Грузии- один раз в вышеназванном матче 30 марта 2005 года в Тбилиси , во второй раз –18 июня 2024 года на ЧЕ в Германии ( 3:1). Одна официальная встреча между сборными двух стран завершилась вничью 1:1, это был матч отборочного турнира ЧМ 2006 в Трабзоне (4 сентября 2004 года). В трех товарищеских встречах один раз выиграла Грузия ( в феврале 2007 года в Тбилиси со счетом 1:0), два раза победила Турция (3:0 дома и 3:1 в Грузии – соответственно в феврале 2002 и в мае 2012 г).



Сумеет ли сборная Грузии одержать первую победу с Турцией в официальных встречах- это станет известно либо 4 сентября либо в ответной выездной игре 14 октября с.г.



Тенгиз Пачкория, специально для "



Фото. Н. Квеквескири и Т. Пачкория, 29.08.2025

