Сборная Грузии сыграет второй матч Евробаскета против Италии


30.08.2025   12:36


Грузинская баскетбольная сборная сыграет второй матч группового этапа турнира Евробаскет-2025 против Италии. Игра начнётся в 16:00 по тбилисскому времени.

Сборная Грузии больше всего в истории встречалась с Италией — 13 раз. Статистика неутешительна — во всех матчах победу одержала «Скуадра адзурри».

Однако есть одна интересная тенденция: если в 1990-х и 2000-х годах у нашей команды не было даже шансов выиграть у Италии, то в последние годы было несколько матчей, в которых грузины были очень близки к победе.


