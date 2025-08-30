Сборная Грузии сыграет второй матч Евробаскета против Италии

Грузинская баскетбольная сборная сыграет второй матч группового этапа турнира Евробаскет-2025 против Италии. Игра начнётся в 16:00 по тбилисскому времени.



Сборная Грузии больше всего в истории встречалась с Италией — 13 раз. Статистика неутешительна — во всех матчах победу одержала «Скуадра адзурри».



Однако есть одна интересная тенденция: если в 1990-х и 2000-х годах у нашей команды не было даже шансов выиграть у Италии, то в последние годы было несколько матчей, в которых грузины были очень близки к победе.







