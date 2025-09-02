суд вынес приговор по делу восьми обвиняемых в групповом насилии

02.09.2025 15:35





Тбилисский городской суд вынес приговор по делу восьми обвиняемых в групповом насилии.



Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили и Георгий Горгадзе приговорены к 2 годам лишения свободы.



Приговор по делу огласила судья Тамар Мчедлишвили.



Напомним, Василу Кадзелашвили, Вепхия Касрадзе и Звиаду Цецхладзе было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии, что подразумевает организацию и руководство групповыми действиями. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет.



Инсафу Алиеву, Торнике Гошадзе, Николозу Джавахишвили, Ираклию Миминошвили и Георгию Горгадзе было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 225 Уголовного кодекса, что подразумевает участие в групповом насилии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





