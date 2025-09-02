Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
суд вынес приговор по делу восьми обвиняемых в групповом насилии


02.09.2025   15:35


Тбилисский городской суд вынес приговор по делу восьми обвиняемых в групповом насилии.

Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили и Георгий Горгадзе приговорены к 2 годам лишения свободы.

Приговор по делу огласила судья Тамар Мчедлишвили.

Напомним, Василу Кадзелашвили, Вепхия Касрадзе и Звиаду Цецхладзе было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии, что подразумевает организацию и руководство групповыми действиями. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет.

Инсафу Алиеву, Торнике Гошадзе, Николозу Джавахишвили, Ираклию Миминошвили и Георгию Горгадзе было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 225 Уголовного кодекса, что подразумевает участие в групповом насилии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет.


