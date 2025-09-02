|
|
|
суд вынес приговор по делу восьми обвиняемых в групповом насилии
02.09.2025 15:35
Тбилисский городской суд вынес приговор по делу восьми обвиняемых в групповом насилии.
Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили и Георгий Горгадзе приговорены к 2 годам лишения свободы.
Приговор по делу огласила судья Тамар Мчедлишвили.
Напомним, Василу Кадзелашвили, Вепхия Касрадзе и Звиаду Цецхладзе было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии, что подразумевает организацию и руководство групповыми действиями. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет.
Инсафу Алиеву, Торнике Гошадзе, Николозу Джавахишвили, Ираклию Миминошвили и Георгию Горгадзе было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 225 Уголовного кодекса, что подразумевает участие в групповом насилии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна