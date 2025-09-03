Британка, арестованная в Грузии за контрабанду наркотиков, может вскоре выйти из тюрьмы

03.09.2025 15:13





Ни обвинение, ни защита не исключают, что в случае подписания соглашения о признании вины 19-летняя Белла Мэй Калли может выйти из тюрьмы в ближайшее время, оплатив штраф, пишет Radio Tavisupleba.



Детали. Рассмотрение дела по существу завершено. Следующее слушание, на котором, вероятно, будет озвучено соглашение о признании вины, назначено на 9 октября. Однако, по словам судьи Гиорги Гелашвили, если стороны достигнут соглашения раньше, он готов «назначить слушание на завтра».



«Для нас это очень большая сумма. Нам предложили поэтапный подход. Если предложенная сумма будет выплачена, ее немедленно освободят. Согласно второму предложению, сумма штрафа меньше, и она отбудет определенный срок в тюрьме. Я не знаю, что делать», — заявила мать Беллы Мэй. Информации о том, о какой сумме идет речь, нет.



Контекст. О задержании Беллы Мэй Калли МВД сообщило 13 мая. В тот же день британские СМИ писали (https://t.me/paperkartuli/21496), что британка до того числилась пропавшей в Таиланде и не выходила на связь с семьей. После стало известно, что девушка беременна.



Согласно обвинению, 11 мая при досмотре багажа в Тбилисском международном аэропорту, в дорожной сумке британки обнаружили до 12 килограммов марихуаны и 2 килограмма гашиша. Они были упакованы в герметичные пакеты.



Белла Мэй Калли говорит (https://t.me/paperkartuli/22486), что ее заставили провезти в Грузию наркотики с помощью пыток. На слушании адвокат Малхаз Салакаиа сообщил судье, что Калли пытали раскаленным железом — у нее на руках остались ожоги.





