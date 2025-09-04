|
Сборная Грузии сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф Евробаскета
04.09.2025 11:00
Сборная Грузии по баскетболу проведёт свой 34-й матч на Евробаскете. Её соперником станет Босния и Герцеговина. Матч начнётся 4 сентября в 16:00 по тбилисскому времени. Прямую трансляцию обеспечат Первый канал Грузии и Первый канал Спорт.
«Крестоносцы» проводят свой шестой Евробаскет, и в пяти случаях вопрос их выхода в следующий этап решался в последнем туре — дважды положительно. Наша команда ни на одном Евробаскете не одерживала более двух побед, а на этот раз может добиться исторического результата: у неё уже есть две победы, и если обыграет Боснию, то завоюет путёвку в плей-офф. Плей-офф начинается с 1/8 финала.
Однако то, какое место в группе она займёт, будет зависеть уже от результата последнего матча дня — Греция–Испания.
16:00 Босния и Герцеговина — Грузия
19:15 Италия — Кипр
22:30 Испания — Греция
