Сборная Грузии сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф Евробаскета


04.09.2025   11:00


Сборная Грузии по баскетболу проведёт свой 34-й матч на Евробаскете. Её соперником станет Босния и Герцеговина. Матч начнётся 4 сентября в 16:00 по тбилисскому времени. Прямую трансляцию обеспечат Первый канал Грузии и Первый канал Спорт.

«Крестоносцы» проводят свой шестой Евробаскет, и в пяти случаях вопрос их выхода в следующий этап решался в последнем туре — дважды положительно. Наша команда ни на одном Евробаскете не одерживала более двух побед, а на этот раз может добиться исторического результата: у неё уже есть две победы, и если обыграет Боснию, то завоюет путёвку в плей-офф. Плей-офф начинается с 1/8 финала.

Однако то, какое место в группе она займёт, будет зависеть уже от результата последнего матча дня — Греция–Испания.

16:00 Босния и Герцеговина — Грузия

19:15 Италия — Кипр

22:30 Испания — Греция


