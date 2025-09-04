Сборная Грузии сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф Евробаскета

04.09.2025 11:00





Сборная Грузии по баскетболу проведёт свой 34-й матч на Евробаскете. Её соперником станет Босния и Герцеговина. Матч начнётся 4 сентября в 16:00 по тбилисскому времени. Прямую трансляцию обеспечат Первый канал Грузии и Первый канал Спорт.



«Крестоносцы» проводят свой шестой Евробаскет, и в пяти случаях вопрос их выхода в следующий этап решался в последнем туре — дважды положительно. Наша команда ни на одном Евробаскете не одерживала более двух побед, а на этот раз может добиться исторического результата: у неё уже есть две победы, и если обыграет Боснию, то завоюет путёвку в плей-офф. Плей-офф начинается с 1/8 финала.



Однако то, какое место в группе она займёт, будет зависеть уже от результата последнего матча дня — Греция–Испания.



16:00 Босния и Герцеговина — Грузия



19:15 Италия — Кипр



22:30 Испания — Греция







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





