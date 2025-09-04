Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
По информации пользователей, сервисы Google не работают на Кавказе, в Турции и некоторых частях Европы


04.09.2025   12:46


По сообщениям пользователей, сервисы Google не работают на Кавказе, в Турции и некоторых частях Европы.

По информации пользователей в социальных сетях, возникли проблемы с поисковой системой Google, а также с видеопорталом YouTube, облачными сервисами Google и электронной почтой Google.

Согласно многочисленным сообщениям, сервисы Google недоступны в Армении, Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Хорватии, Сербии, Румынии, Нидерландах и Германии.


