По информации пользователей, сервисы Google не работают на Кавказе, в Турции и некоторых частях Европы

04.09.2025 12:46





По сообщениям пользователей, сервисы Google не работают на Кавказе, в Турции и некоторых частях Европы.



По информации пользователей в социальных сетях, возникли проблемы с поисковой системой Google, а также с видеопорталом YouTube, облачными сервисами Google и электронной почтой Google.



Согласно многочисленным сообщениям, сервисы Google недоступны в Армении, Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Хорватии, Сербии, Румынии, Нидерландах и Германии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





