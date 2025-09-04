|
По информации пользователей, сервисы Google не работают на Кавказе, в Турции и некоторых частях Европы
04.09.2025 12:46
По сообщениям пользователей, сервисы Google не работают на Кавказе, в Турции и некоторых частях Европы.
По информации пользователей в социальных сетях, возникли проблемы с поисковой системой Google, а также с видеопорталом YouTube, облачными сервисами Google и электронной почтой Google.
Согласно многочисленным сообщениям, сервисы Google недоступны в Армении, Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Хорватии, Сербии, Румынии, Нидерландах и Германии.