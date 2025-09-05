Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На матч сборных Грузии и Болгарии продадут билеты в секторы, предназначенные фанатам гостевой команды


05.09.2025   20:08


Болгарские болельщики не приедут в Грузию, а грузинские смогут приобрести предназначенные для них билеты. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.

«На второй домашний матч отборочного раунда чемпионата мира, запланированный на 7 сентября, в котором сборная Грузии встретится с Болгарией, будут продаваться дополнительные билеты.

Как известно, 5% вместимости стадиона было зарезервировано для болельщиков гостевой команды. Однако, согласно информации, предоставленной Федерацией футбола Болгарии, сектора, предназначенные для болельщиков гостевой команды, использоваться не будут.

Соответственно, девятый и десятый секторы первого яруса, а также прилегающие к ним зоны безопасности, будут полностью возвращены в продажу.

Стоимость дополнительных билетов составит 40 лари. Продажа билетов начнется 6 сентября в 12:00 на сайте BILETEBI.GE.

Билеты продаются в 9-м и 10-м секторах первого яруса, а также в секторах с 12 по 17 второго яруса», — говорится в пресс-релизе Федерации футбола Грузии.


