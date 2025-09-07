Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Болельщики сборной Грузии по баскетболу направились из Тбилиси в Ригу субсидируемым чартерным рейсом


07.09.2025   14:02


Специальный чартерный рейс, просубсидированный ассоциацией аэропортов Грузии, доставил в Ригу болельщиков сборной Грузии по баскетболу, которая сегодня в столице Латвии проведет игру 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Франции.

Согласно информации Ассоциации аэропортов Грузии, все билеты на рейс были полностью распроданы вчера на платформе tkt.ge.

Возможность воспользоваться субсидированным рейсом была предоставлена ​​только тем пассажирам, которые предъявили билеты на матч Евробаскета-2025 в международном аэропорту Тбилиси перед вылетом в Ригу.

Завтра будет выполнен обратный рейс, также субсидированный Ассоциацией аэропортов Грузии, из аэропорта Риги в Тбилиси, которым болельщики вернутся на родину», — говорится в сообщении.


