Болельщики сборной Грузии по баскетболу направились из Тбилиси в Ригу субсидируемым чартерным рейсом
07.09.2025 14:02
Специальный чартерный рейс, просубсидированный ассоциацией аэропортов Грузии, доставил в Ригу болельщиков сборной Грузии по баскетболу, которая сегодня в столице Латвии проведет игру 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Франции.
Согласно информации Ассоциации аэропортов Грузии, все билеты на рейс были полностью распроданы вчера на платформе tkt.ge.
Возможность воспользоваться субсидированным рейсом была предоставлена только тем пассажирам, которые предъявили билеты на матч Евробаскета-2025 в международном аэропорту Тбилиси перед вылетом в Ригу.
Завтра будет выполнен обратный рейс, также субсидированный Ассоциацией аэропортов Грузии, из аэропорта Риги в Тбилиси, которым болельщики вернутся на родину», — говорится в сообщении.
