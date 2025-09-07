Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинские парафехтовальщицы на чемпионате мира завоевали бронзовую медаль в командном зачёте


07.09.2025   14:04


Грузинские парафехтовальщицы заняли третье место в командном зачёте на чемпионате мира в Иксане (Южная Корея). В матче за третье место наша команда одержала победу над сборной Украины со счётом 45:42.

Примечательно, что первую медаль для сборной Грузии на текущем турнире принесла Нина Тибилашвили — она заняла третье место в личном первенстве.

В командном зачёте выступили Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.

Таким образом, женская сборная Грузии по парафехтованию завершила выступление на чемпионате мира в Южной Корее с двумя бронзовыми медалями.


