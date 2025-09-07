|
Грузинские парафехтовальщицы на чемпионате мира завоевали бронзовую медаль в командном зачёте
07.09.2025 14:04
Грузинские парафехтовальщицы заняли третье место в командном зачёте на чемпионате мира в Иксане (Южная Корея). В матче за третье место наша команда одержала победу над сборной Украины со счётом 45:42.
Примечательно, что первую медаль для сборной Грузии на текущем турнире принесла Нина Тибилашвили — она заняла третье место в личном первенстве.
В командном зачёте выступили Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.
Таким образом, женская сборная Грузии по парафехтованию завершила выступление на чемпионате мира в Южной Корее с двумя бронзовыми медалями.
