Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская модель Матильда Гварлиани вошла в список высокооплачиваемых топ-моделей.


09.09.2025   18:37


Грузинская модель включена в обновлённый рейтинг High Earners на сайте Models.com.

«Высокооплачиваемые модели: эти модели являются одними из самых высокооплачиваемых в своём поколении и работают с крупными клиентами, такими как Victoria's Secret, Zara, H&M и другими. В этом разделе модели постоянно получают большое количество лукбуков и кампаний от люксовых, бьюти- и коммерческих брендов», — говорится на сайте.

Точные доходы моделей на платформе не раскрываются. Матильда Гварлиани находится в рейтинге вместе с такими топ-моделями, как Барбара Палвин, Бьянка Балти, Кендалл Дженнер, Тейлор Хилл и другими.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна