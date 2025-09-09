Грузинская модель Матильда Гварлиани вошла в список высокооплачиваемых топ-моделей.

Грузинская модель включена в обновлённый рейтинг High Earners на сайте Models.com.



«Высокооплачиваемые модели: эти модели являются одними из самых высокооплачиваемых в своём поколении и работают с крупными клиентами, такими как Victoria's Secret, Zara, H&M и другими. В этом разделе модели постоянно получают большое количество лукбуков и кампаний от люксовых, бьюти- и коммерческих брендов», — говорится на сайте.



Точные доходы моделей на платформе не раскрываются. Матильда Гварлиани находится в рейтинге вместе с такими топ-моделями, как Барбара Палвин, Бьянка Балти, Кендалл Дженнер, Тейлор Хилл и другими.





