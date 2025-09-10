Сборная Грузии встретится с Финляндией в четвертьфинале Евробаскета

Сборная Грузии по баскетболу сыграет против Финляндии в четвертьфинале Евробаскета-2025. Матч начнётся в 18:00.



Сборная Грузии впервые встретилась с Финляндией в 2004 году. Это было в дивизионе B, в Тбилиси, при 12 тысячах зрителей. В первом тайме мы уступали 39:52, но в итоге победили со счётом 85:78. В ответном матче проиграли, из-за чего не смогли перейти в дивизион A.



В следующем сезоне Финляндия снова оказалась в нашей группе, и из-за поражения в гостях мы не попали в плей-офф за выход в высшую лигу. В 2011 году нам всё же удалось сыграть на Евробаскете, но и там нас ждала Финляндия, которой мы уступили 73:87.



Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови говорит: «Нам есть за что мстить». Он имеет в виду последний отборочный цикл, в котором мы дважды обыграли финнов. Общий счёт личных встреч — 5:4 в пользу Грузии.



В случае выхода в полуфинал Евробаскета команда Александра Джикича встретится с победителем пары Германия — Словения.







