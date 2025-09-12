Артём Грибуль и Анастасия Зиновкина приговорены к 8,5 годам лишения свободы

12.09.2025 17:12





Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили приговорила россиян Артёма Грибуля и Анастасию Зиновкину к 8,5 годам лишения свободы. Россиян обвинили в хранении 16 граммов наркотика «Альфа-ПВП». Они не признали вину и заявили, что запрещённое вещество им подбросила полиция. Грибуль и Зиновкина утверждают, что наказание связано с их участием в протестах в Тбилиси. Во время своего последнего выступления в Суде Зиновкина сказала:



«Я хочу, чтобы все люди, которые меня знают, мои знакомые, обратили внимание на ситуацию, существующую в Грузии. Пожалуйста, поддержите молодых людей, которые стоят на Руставели так же, как они стоят рядом с нами. Мы живы только потому, что они помнят о нас и называют наши имена. Помогите избавиться от террористов, которые преследуют не только нас и наших друзей, но и весь народ. Они хотят запугать и убить всех. Если можно, сделайте это в знак уважения ко мне. Я обращаюсь ко всем, кто меня любит: пожалуйста, спасите будущее этой страны и этого народа. Им нужны ваша любовь и поддержка… У меня отняли возможность родить ребёнка и подарить жизнь новому человеку. Я хочу, чтобы моим ребёнком стала — революция в Грузии».



Как сообщают грузинские СМИ Грибуль и Зиновкина в знак протеста с приговором приняли решение начать голодовку.



С декабря 2024 года как минимум шесть протестующих были арестованы в Грузии по обвинениям в хранении или распространении наркотиков, из них трое, Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль, – граждане России. Все они заявляют, что наркотики им были подброшены сотрудниками полиции, и связывают уголовные дела со своим участием в антиправительственных акциях, напоминают правозащитники.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





