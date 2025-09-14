На озере Лиси прошел благотворительный марафон в поддержку раненых и пострадавших солдат

14.09.2025 11:53





На озере Лиси состоялся благотворительный марафон в поддержку раненых и пострадавших военнослужащих. В забеге приняли участие военнослужащие и гражданские лица Министерства обороны, раненые военные, представители дипломатического корпуса и волонтёрских организаций. К марафону также присоединились члены семей военных и рядовые граждане.



По информации Министерства обороны, перед стартом марафона оркестр Сил обороны исполнил государственный гимн Грузии. На мероприятии присутствовали первый заместитель министра обороны Паата Патиашвили и заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Ираклий Чичинадзе. Заместитель командующего Силами обороны обратился к участникам и организаторам мероприятия с речью и поблагодарил их за поддержку раненых военнослужащих.



Участники благотворительного забега преодолели дистанции различной сложности – 3, 5 и 13 километров. Победители марафона были награждены призами и сертификатами. Раненые военнослужащие, участвовавшие в забеге, получили памятные подарки.



Параллельно с благотворительным марафоном на территории озера Лиси прошло внутреннее соревнование среди добровольческих оборонных организаций. Переходящий кубок завоевали представители «Молодёжного легиона имени генерала Мазниашвили».



Благотворительное мероприятие ежегодно проводится по инициативе Министерства обороны Грузии, Ассоциации военных атташе и Фонда солидарности с раненым воином.



Все средства, собранные в результате благотворительного марафона, будут полностью перечислены в Фонд солидарности с раненым воином.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





