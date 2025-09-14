Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Жительницу Марнеули похитили с целью женитьбы – задержаны семь человек


14.09.2025   19:05


Семь человек задержали в Марнеульском муниципалитете по делу о похищении 20-летней девушки для женитьбы против воли. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Следствие установило, что 29-летний Е.А. при содействии 43-летнего Ш.С. по мотиву нетерпимости к равенству мужчин и женщин незаконно лишили девушку свободы, чтобы выдать ее замуж.

Полиции удалось быстро отыскать похищенную после того, как семья заявила о факте.

Е.А. и Ш.С. задержали в качестве обвиняемых. Вместе с ними под арестом оказались четверо лиц, которые знали о произошедшем преступлении, но не сообщили в полицию.


Следствие начали по фактам незаконного лишения свободы группой лиц по предварительному сговору, понуждения и недонесения о преступлении (пункт «а» части 3 статьи 143, статья 150 и статья 376 УК Грузии). Похитителям грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.


