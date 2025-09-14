|
Жительницу Марнеули похитили с целью женитьбы – задержаны семь человек
14.09.2025 19:05
Семь человек задержали в Марнеульском муниципалитете по делу о похищении 20-летней девушки для женитьбы против воли. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что 29-летний Е.А. при содействии 43-летнего Ш.С. по мотиву нетерпимости к равенству мужчин и женщин незаконно лишили девушку свободы, чтобы выдать ее замуж.
Полиции удалось быстро отыскать похищенную после того, как семья заявила о факте.
Е.А. и Ш.С. задержали в качестве обвиняемых. Вместе с ними под арестом оказались четверо лиц, которые знали о произошедшем преступлении, но не сообщили в полицию.
Следствие начали по фактам незаконного лишения свободы группой лиц по предварительному сговору, понуждения и недонесения о преступлении (пункт «а» части 3 статьи 143, статья 150 и статья 376 УК Грузии). Похитителям грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
