Жительницу Марнеули похитили с целью женитьбы – задержаны семь человек

14.09.2025 19:05





Семь человек задержали в Марнеульском муниципалитете по делу о похищении 20-летней девушки для женитьбы против воли. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Следствие установило, что 29-летний Е.А. при содействии 43-летнего Ш.С. по мотиву нетерпимости к равенству мужчин и женщин незаконно лишили девушку свободы, чтобы выдать ее замуж.



Полиции удалось быстро отыскать похищенную после того, как семья заявила о факте.



Е.А. и Ш.С. задержали в качестве обвиняемых. Вместе с ними под арестом оказались четверо лиц, которые знали о произошедшем преступлении, но не сообщили в полицию.





Следствие начали по фактам незаконного лишения свободы группой лиц по предварительному сговору, понуждения и недонесения о преступлении (пункт «а» части 3 статьи 143, статья 150 и статья 376 УК Грузии). Похитителям грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





