Комиссия по коммуникациям признала правонарушителем проправительственный канал POSTV


17.09.2025   15:05


Комиссия по коммуникациям признала правительственный пропагандистский вещатель POSTV правонарушителем за освещение опроса общественного мнения с нарушением закона и направила в суд отчет о нарушении.

«В результате мониторинга, проведенного ComCom, было выявлено, что вещатель освещал опрос общественного мнения 11 сентября с нарушением закона. В частности, при публикации опроса POSTV не указал заказчика опроса и не указал, был ли опрос платным или бесплатным.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, при освещении результатов опроса общественного мнения вещатель обязан указать заказчика опроса, платный или бесплатный опрос, организацию, проводившую опрос, дату проведения опроса, метод опроса, точную формулировку использованных вопросов и погрешность результатов опроса», — говорится в заявлении комиссии.


