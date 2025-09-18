Грузию на «Оскаре» в 2026 году представит фильм «Паноптикон»

18.09.2025 13:05





Картину Гиорги Сихарулидзе Национальный киноцентр Грузии выдвинул для участия в категории «Международный художественный фильм».



Детали. Сотрудники Национального киноцентра Грузии выбирали из двух фильмов — в конкурсе участвовала также картина «Терцо Мондо» Мераба Кокочашвили. Решение приняли с помощью голосования, в нем, как сказано в сообщении киноцентра, принимали участие «шесть профессионалов своего дела».



Сюжет. «Паноптикон» исследует подростковую сексуальность и христианство в постсоветской Грузии. Это история подростка Сандро, который остается один, потому что его отец уходит в монастырь, а мать находится на заработках за границей. В этот момент Сандро начинает дружить с радикалом Лашей, который связан с ультраправыми организациями.



Реакция. В комментариях недовольны отсутствием информации об участниках голосования, распределении голосов, а также тем, что в конкурсе участвовало всего два фильма.



Напомним, с 2023 года грузинские кинематографисты протестуют против реорганизации Национального Киноцентра — учреждения, которое уже 20 лет производит, финансирует и представляет картины на международных фестивалях.



По мнению протестующих, власти Грузии пытаются завладеть ранее независимой организацией. Лозунг кинематографистов, выступающих против реорганизации, — «Грузинское кино в опасности». Протестующие обвиняют Минкульт в цензуре путем изменения руководства и увольнения сотрудников.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





