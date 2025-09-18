Сборная Грузии по футзалу победила Словакию в первом матче плей-офф ЧЕ

18.09.2025 23:50





Сегодня в тбилисском Олимпийском дворце сборная Грузии по футзалу провела первый матч плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы. Наша команда встретилась со словацкой командой и выиграла со счётом 4:1.



Главный тренер сборной Грузии по футзалу Автандил Асатиани рассказал о матче:



«Мы знали, что будет сложная игра. Команда, похоже, старалась выполнить поставленные задачи, спасибо ребятам. Большое спасибо болельщикам! С такими болельщиками не знаю, какая команда сможет нас обыграть на домашнем поле.



После сегодняшнего матча будем считать первый тайм завершённым. В Братиславе нас ждёт очень сложная игра. Независимо от счёта, нас ждёт гораздо более серьёзная борьба. Насколько мне известно, в Словакии продано 8000 билетов, и у нас уже есть возможность сыграть там вторым номером. Думаю, мы заслужили сегодняшнюю победу, а что будет дальше, увидим в Словакии».



Благодаря сегодняшней победе Грузия сделала важный шаг к путёвке на чемпионат Европы: команда, одержавшая две победы, получит право сыграть на Евро-2026.



Ответный матч плей-офф Словакия – Грузия состоится в Братиславе 23 сентября.



Чемпионат Европы пройдёт с 20 января по 7 февраля 2026 года. Турнир примут Латвия, Литва и Словения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





