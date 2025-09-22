Проживающей в Москве грузинке Тамар Салия пришлось извиниться после публикации видео в телеграм-каналах

22.09.2025 17:01





.Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, где Салия назвала русских «кончеными», добавив, что они «убивали грузинов, убивают хохлов и кайфуют от этого». В описании утверждалось, что она работает в ресторане грузинской кухни «Саперави».



В «Саперави» заявили, что запись сделана несколько лет назад, а сама Салия не работает в ресторане с марта 2023 года. «Шокированные данным фактом» представители заведения сообщили, что обратились в правоохранительные органы «для дачи правовой оценки ранее совершённым действиям бывшего сотрудника».



Позже агентство «Регнум» сообщило, что Салия сама пришла в полицию «с извинениями и объяснениями своих высказываний». По её словам, видео снял коллега после того, как сам нецензурно высказался в адрес грузин, а она в ответ решила сказать то же самое о русских.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





