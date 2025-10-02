Арест оппозиционера Гелы Хасаиа вызвал скандал в Тбилисском суде

В Тбилисском городском суде вызвало шум применение меры пресечения в виде ареста члена «Коалиции за перемены» Гелы Хасаиа. Судебные приставы вновь применяли насилие, выводя из здания суда всех присутствующих.

Затем стычки продолжились уже возле здания суда.



Судья Нана Шаматава удовлетворила ходатайство прокуратуры, назначив Геле Хасаиа меру пресечения в виде ареста.



Хасаиа рассказал, что после того, как около 10 полицейских привезли его в отделение полиции, сначала поместили в большую комнату, где находились около 20 полицейских. Ему не объяснили, по какому поводу он был доставлен.



В отделении его дважды обыскивали в разных комнатах, проверяя личные вещи и полностью раздевали. Он отметил, что это является нарушением закона, так как подобное допустимо только в изоляторе временного содержания.



Во время всего пребывания в отделении звучали комментарии с упоминанием узников совести Мзии Амаглобели, а также его друга, Сабы Схвитаридзе. Их называли «насильниками» и делали другие оскорбительные замечания. Кроме того, Геле Хасаиа угрожали, что он обязан давать объяснения и предоставлять информацию, однако он настаивал на том, что без адвоката ничего говорить не будет.



Прокурор на суде заявил, что Хасаиа сам прибыл в отделение полиции, сообщила журналистка Натиа Амиранашвили.



Активисты, кто присутствовали в суде, сообщают, что насилие со стороны мандатуров побило сегодня рекорды, сообщают, что пострадали все, кто был в коридоре.





