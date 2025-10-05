Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии построят двенадцать новых регбийных полей


05.10.2025   15:21


В Грузии построят двенадцать новых регбийных полей. Об этом официально заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам главы грузинского правительства, это очень важно для развития спорта, для молодёжи и пропаганды здорового образа жизни.

Регби в Грузии занимает второе место по популярности в стране после футбола, однако при этом успехи национальной сборной по регби намного больше, чем достижения футбольной сборной — грузинская команда является бессменным участником чемпионатов мира с 2003 года.

Кроме того, в городе Рустави построят стадион IV категории УЕФА. Проект предусматривает демонтаж изношенного стадиона у Центрального парка и строительство на его месте современного спорткомплекса.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна