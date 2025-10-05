В Грузии построят двенадцать новых регбийных полей

В Грузии построят двенадцать новых регбийных полей. Об этом официально заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам главы грузинского правительства, это очень важно для развития спорта, для молодёжи и пропаганды здорового образа жизни.



Регби в Грузии занимает второе место по популярности в стране после футбола, однако при этом успехи национальной сборной по регби намного больше, чем достижения футбольной сборной — грузинская команда является бессменным участником чемпионатов мира с 2003 года.



Кроме того, в городе Рустави построят стадион IV категории УЕФА. Проект предусматривает демонтаж изношенного стадиона у Центрального парка и строительство на его месте современного спорткомплекса.





