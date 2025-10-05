Хартия журналистской этики Грузии все случаи насилия в отношении журналистов

05.10.2025 20:50





Хартия журналистской этики Грузии сообщает, что вчера, 4 октября, во время событий у президентского дворца, когда полицейские применили водометы, слезоточивый газ и перцовый баллончик при исполнении профессиональных обязанностей пострадали журналисты. Кроме того, их профессиональная техника была утрачена и повреждена.



"Хартия журналистской этики Грузии осуждает все случаи насилия в отношении журналистов и посягательств на технику и призывает прокуратуру к своевременному реагированию.



Оператор "TV Pirveli"" Ника Кокаиа пострадал дважды. На видео видно, что у него возникли проблемы с дыханием и ему потребовалась медицинская помощь. Оператор продолжил работу, во время которой ему в ногу, предположительно, попала газовая капсула.



Журналисту "TV Pirveli" Иракли Бахтадзе прицельно выстрелили, предположительно, газовой капсулой, во время работы в прямом эфире. Журналиста от тяжелых повреждений спас шлем.



Полиция нанесла физическое и словесное оскорбление журналисту "RadioTavisuleba" Гиорги Диасамидзе. На видео видно, что полицейские ругают журналиста, толкают его и выгоняют с территории. У Гиорги Диасамидзе были идентифицирующие знаки прессы, и он даже говорит полицейским, что представляет СМИ. Однако это обстоятельство не останавливает полицейских.



Фотограф-документалист Мариам Гиунашвили получила ожог от перцового баллончика. Она рассказала "Mediachecker":

"Мне брызнули [перцовым баллончиком] с трех разных сторон, спереди сразу в лицо и с боков по всему телу. Я получила особенно сильные ожоги на руках и предплечьях".



По словам журналиста-расследователя "Studio Monitori" Кэти Тутберидзе, два сотрудника криминальной полиции попытались отобрать у нее телефон в тот момент, когда она снимала, как полицейские преследуют граждан для задержания. Полицейские кричали на журналистку и толкали ее. Кэти Тутберидзе спаслась от полицейских с помощью коллег.



"Project 64", "Netgazeti" и "Makurebeli" потеряли контроль над дронами на проспекте Руставели. Их дроны до сих пор не найдены.



Участники акции облили съемочную группу "Moambe" - Шалву Сумбадзе, Нику Цирикидзе и Вахо Лекиашвили - неизвестной жидкостью, предположительно, перцовым баллончиком. По словам журналиста Шалвы Сумбадзе, участники акции требовали от них прекратить съемку. Он готовился к прямому эфиру и снял защитное средство - противогаз, чем и воспользовались нападавшие.



Участники акции словесно оскорбили съемочную группу телекомпании "Imedi". Журналист в прямом эфире говорит, что до этого их трогали руками. По словам ведущего, повреждена и техника.



Словесные оскорбления были нанесены и съемочной группе "Rustavi2".



Как известно Хартии, прокуратура уже начала расследование по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов Общественного вещателя и "Imedi" на акции 4 октября.



Хартия призывает прокуратуру с такой же оперативностью приступить к расследованию фактов насилия в отношении журналистов со стороны полицейских и фактов похищения дронов и помочь СМИ вернуть дроны".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





