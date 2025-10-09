Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Марш Общественного вещателя» меняет формат протеста


09.10.2025   19:39


После 300 дней ежедневных шествий от здания Общественного вещателя к парламенту движение объявило о новом этапе. Об этом его участники заявили 8 октября.

Активисты отмечают, что в условиях усиливающегося авторитаризма только ответственное и массовое народное сопротивление, основанное на солидарности, способно противостоять режиму.

Теперь они планируют:

- проводить информационные акции в общественных пространствах, особенно на периферии — в парках, у станций метро, на рынках;

- усилить протест в цифровом пространстве и бороться с пропагандой в интернете;

- изменить формат шествий — отказаться от повседневного маршрута и расширить географию протестных акций.


