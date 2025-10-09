«Марш Общественного вещателя» меняет формат протеста

После 300 дней ежедневных шествий от здания Общественного вещателя к парламенту движение объявило о новом этапе. Об этом его участники заявили 8 октября.



Активисты отмечают, что в условиях усиливающегося авторитаризма только ответственное и массовое народное сопротивление, основанное на солидарности, способно противостоять режиму.



Теперь они планируют:



- проводить информационные акции в общественных пространствах, особенно на периферии — в парках, у станций метро, на рынках;



- усилить протест в цифровом пространстве и бороться с пропагандой в интернете;



- изменить формат шествий — отказаться от повседневного маршрута и расширить географию протестных акций.





