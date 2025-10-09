В Тбилиси задержан известный врач-педиатр Георгий Чахунашвили

09.10.2025 22:49





В Тбилиси задержан известный врач-педиатр и детский кардиолог-ревматолог Георгий Чахунашвили. По предварительным данным, он проходит по делу о беспорядках в столице в день муниципальных выборов 4 октября.



Чахунашвили, которому 72 года, является доктором медицинских наук, профессором и академиком, возглавляет несколько профильных медицинских ассоциаций.



Во время задержания в подъезде Чахунашвили собрались несколько десятков активистов, чтобы выразить ему поддержку. По мере увеличения числа присутствующих на место были стянуты дополнительные полицейские силы, а собравшихся выдворили на улицу.



Официального заявления МВД о задержании пока не поступало.



4 октября, параллельно бойкотируемым оппозицией местным выборам, в Тбилиси прошла протестная акция с заявленной целью «мирной революции». По призыву организаторов часть демонстрантов с проспекта Руставели направилась на улицу Атонели и пыталась прорваться в президентскую резиденцию. Полиция оттеснила протестующих. Столкновения продолжались несколько часов.



Власти расценивают эти события как попытку госпереворота. Полиция расследует дело по четырем статьям УК: призывы к свержению власти, блокирование или захват объектов особого значения, руководство или участие в групповом насилии, уничтожение чужого имущества.



По состоянию на утро 9 октября число задержанных по делу достигло 36 человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





