В Грузии началась бесплатная вакцинация от сезонного гриппа

10.10.2025 11:25





В Грузии началась сезонная вакцинация против гриппа. По информации Министерства здравоохранения, в рамках государственной программы иммунизации Грузия приобрела 200 000 доз французской четырехкомпонентной вакцины против сезонного гриппа VaxigripTetra (производитель — SANOFI WINTHROP INDUSTRIE), которая входит в число вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).



«Вакцина адаптирована к штаммам вируса, циркуляция которых ожидается в грядущем сезоне гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию людям из групп высокого риска и лицам с хроническими заболеваниями, поскольку для некоторых людей грипп может представлять серьезную опасность.



Прививку можно сделать в медицинских учреждениях и поликлиниках, предоставляющих услугу вакцинации, начиная с шестимесячного возраста. Для всех бенефициаров вакцинация является полностью бесплатной», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.







