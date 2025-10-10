Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии началась бесплатная вакцинация от сезонного гриппа


10.10.2025   11:25


В Грузии началась сезонная вакцинация против гриппа. По информации Министерства здравоохранения, в рамках государственной программы иммунизации Грузия приобрела 200 000 доз французской четырехкомпонентной вакцины против сезонного гриппа VaxigripTetra (производитель — SANOFI WINTHROP INDUSTRIE), которая входит в число вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Вакцина адаптирована к штаммам вируса, циркуляция которых ожидается в грядущем сезоне гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию людям из групп высокого риска и лицам с хроническими заболеваниями, поскольку для некоторых людей грипп может представлять серьезную опасность.

Прививку можно сделать в медицинских учреждениях и поликлиниках, предоставляющих услугу вакцинации, начиная с шестимесячного возраста. Для всех бенефициаров вакцинация является полностью бесплатной», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна