|
|
|
В Тбилиси проходит протестное шествие «Грузию не пленить!»
12.10.2025 22:33
"Грузию не пленить!"- под таким лозунгом проходит шествие протеста от парка Вере к зданию парламента Грузии.
Участники шествия выступают с требованиями о назначении новых выборов и освобождении всех задержанных в ходе акций протеста.
Митингующие развернули флаги Грузии и Евросоюза, а также баннер с надписью: "Не смейте! Вам не вернуть советский террор! Мы - Грузия! Нас не запугать! Всех не посадите!".
Также участники шествия одеты в полосатую одежду, которую, по их пояснению, они надели в знак поддержки с задержанными.
В ходе акции-перформанса они также свили колючую проволоку.
По их словам, сегодняшняя акция-перформанс означает то, что власти "растянули колючую проволоку вокруг страны, и "Грузинская мечта" - это российский режим".
Участники также обращаются к властям: "Вы сядете, мы - выйдем". Они также скандируют: "Вам нас не одолеть, не арестовать, мы все равно прорвем колючую проволоку".
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна