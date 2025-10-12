В Тбилиси проходит протестное шествие «Грузию не пленить!»

"Грузию не пленить!"- под таким лозунгом проходит шествие протеста от парка Вере к зданию парламента Грузии.



Участники шествия выступают с требованиями о назначении новых выборов и освобождении всех задержанных в ходе акций протеста.



Митингующие развернули флаги Грузии и Евросоюза, а также баннер с надписью: "Не смейте! Вам не вернуть советский террор! Мы - Грузия! Нас не запугать! Всех не посадите!".



Также участники шествия одеты в полосатую одежду, которую, по их пояснению, они надели в знак поддержки с задержанными.



В ходе акции-перформанса они также свили колючую проволоку.



По их словам, сегодняшняя акция-перформанс означает то, что власти "растянули колючую проволоку вокруг страны, и "Грузинская мечта" - это российский режим".



Участники также обращаются к властям: "Вы сядете, мы - выйдем". Они также скандируют: "Вам нас не одолеть, не арестовать, мы все равно прорвем колючую проволоку".





