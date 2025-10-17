Ректор «Университета Грузии» об иске Технического университета: юридически это дело бесперспективно

17.10.2025 17:51





«Юридически это дело бесперспективно», — так комментирует ректор «Университета Грузии» Константин Топурия иск Технического университета, с требованием ареста и изъятия имущества. По словам Топурия, имущество (здания), о которых говорит истец, принадлежали Министерству экономики и были приобретены «Университетом Грузии» на аукционе.



«Что касается покупки за один лари, то это наглая ложь, которая повторяется годами. Мы неоднократно обжаловали это в суде, но он не отреагировал. Эти объекты, как признаёт сам Гургенидзе, и его проректор Копалиани, были приобретены в своё время за несколько миллионов.



Когда говорят, что Технический университет не получил ни копейки, это логично, объяснила даже Цулукиани, поскольку именно Министерство экономики продало это имущество, и, соответственно, деньги поступили в Министерство экономики. Это имущество не было собственностью Технического университета, оно принадлежало Министерству экономики.



Это были незавершённые строящиеся объекты, в которых Технический университет никогда не вёл ни учебной, ни исследовательской деятельности. Это были недостроенные здания Министерства экономики, которые министерство продало на аукционе, и «Университет Грузии» приобрёл их за несколько миллионов», — заявил Топурия.



Напомним, ректор Технического университета Грузии, академик Давид Гургенидзе, подал жалобу в Прокуратуру Грузии и требует вернуть вузу имущество, которое, по его словам, было конфисковано семьёй третьего президента Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





