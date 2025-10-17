Движение транспорта ограничат в связи с запланированной велогонкой 19 октября

19 октября на проспекте Руставели состоится велогонка «Кубок Тбилиси», в связи с чем с 09:00 до 12:00 движение автомобилей и общественного транспорта будет полностью ограничено на участке дороги от площади Оливкового дерева на проспекте Руставели до площади Свободы. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



По данным мэрии, в период ограничения движение транспорта будет разрешено по улицам Георгия Леонидзе, Павле Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.







