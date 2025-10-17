Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Движение транспорта ограничат в связи с запланированной велогонкой 19 октября


17.10.2025   19:00


19 октября на проспекте Руставели состоится велогонка «Кубок Тбилиси», в связи с чем с 09:00 до 12:00 движение автомобилей и общественного транспорта будет полностью ограничено на участке дороги от площади Оливкового дерева на проспекте Руставели до площади Свободы. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.

По данным мэрии, в период ограничения движение транспорта будет разрешено по улицам Георгия Леонидзе, Павле Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.


