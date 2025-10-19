|
Активистка Мариам Меканцишвили, обвиняемая по делу о событиях 4 октября, покинула изолятор под залог
19.10.2025 11:45
Обвиняемая по делу о событиях 4 октября активистка Мариам Меканцишвили покинула изолятор после внесения залога в размере 10 000 лари.
Несколькими часами ранее судья Лела Каличенко по ходатайству прокуратуры избрала в отношении Мариам Меканцишвили меру пресечения в виде залога.
Мариам Меканцишвили обвиняется по статье 226 Уголовного кодекса Грузии (организация групповых действий).
