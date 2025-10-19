Задержан ведущий журналист телеканала «Формула» Вахо Саная

Задержан ведущий журналист телеканала «Формула» Вахо Саная. Об этом говорится в заявлении телеканала.



«Сегодня полиция режима арестовала ведущего программы «Формула» и журналиста Вахо Саная. Его обвиняют в участии в акции протеста в соответствии с новыми репрессивными законами. «Формула» рассматривает его арест как преследование журналиста и независимых СМИ в целом со стороны режима.



В этой репрессивной обстановке, на фоне жестких ограничений гражданских прав, нарушение свободы СМИ становится еще более очевидным. Это происходит, когда завтра, 20 октября, высокопоставленные дипломаты ЕС будут обсуждать текущую ситуацию в Грузии, включая давление на СМИ.



Вахо Саная — ведущий главной новостной программы, а также программы «Формула недели», и теперь ему следует готовиться к выходу в эфир. Мы требуем его немедленного освобождения и призываем международное сообщество поддержать его».



Журналист программы «Формула» Вахо Саная, предположительно, был арестован по обвинению в блокировании дороги.





