Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержан ведущий журналист телеканала «Формула» Вахо Саная


19.10.2025   16:34


Задержан ведущий журналист телеканала «Формула» Вахо Саная. Об этом говорится в заявлении телеканала.

«Сегодня полиция режима арестовала ведущего программы «Формула» и журналиста Вахо Саная. Его обвиняют в участии в акции протеста в соответствии с новыми репрессивными законами. «Формула» рассматривает его арест как преследование журналиста и независимых СМИ в целом со стороны режима.

В этой репрессивной обстановке, на фоне жестких ограничений гражданских прав, нарушение свободы СМИ становится еще более очевидным. Это происходит, когда завтра, 20 октября, высокопоставленные дипломаты ЕС будут обсуждать текущую ситуацию в Грузии, включая давление на СМИ.

Вахо Саная — ведущий главной новостной программы, а также программы «Формула недели», и теперь ему следует готовиться к выходу в эфир. Мы требуем его немедленного освобождения и призываем международное сообщество поддержать его».

Журналист программы «Формула» Вахо Саная, предположительно, был арестован по обвинению в блокировании дороги.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна