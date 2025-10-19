Суд освободил активиста Торнике Тхилава с предупреждением

19.10.2025 18:55





Судья Тбилисского городского суда Звиад Цеквава освободил задержанного активиста Торнике Тхилава на основании устного предупреждения.



Активиста освободили из зала суда.



Для справки, в связи с акцией на проспекте Руставели 18 октября полиция задержала несколько человек. Среди задержанных – журналист и ведущий телекомпании «Формула» Вахо Саная и член «Лейбористской партии» Лаша Чхартишвили. По сообщениям в социальных сетях, задержаны или доставлены в отделение по меньшей мере 10 человек. МВД пока не сделало официальное заявление.





