Суд освободил активиста Торнике Тхилава с предупреждением


19.10.2025   18:55


Судья Тбилисского городского суда Звиад Цеквава освободил задержанного активиста Торнике Тхилава на основании устного предупреждения.

Активиста освободили из зала суда.

Для справки, в связи с акцией на проспекте Руставели 18 октября полиция задержала несколько человек. Среди задержанных – журналист и ведущий телекомпании «Формула» Вахо Саная и член «Лейбористской партии» Лаша Чхартишвили. По сообщениям в социальных сетях, задержаны или доставлены в отделение по меньшей мере 10 человек. МВД пока не сделало официальное заявление.


