Участники акции перекрыли проспект Руставели
19.10.2025 21:41
Участники акции перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели.
Напомним, вчера, 18 октября, протестующие перекрыли проспект на определённое время.
С сегодняшнего утра полиция начала задерживать участников акции протеста на проспекте Руставели 18 октября. Среди задержанных - журналист и телеведущий «Формулы» Вахо Саная.
По официальной информации, в связи с акцией протеста на проспекте Руставели 18 октября в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях задержаны 14 нарушителей, в отношении 13 лиц ведутся административные дела.
