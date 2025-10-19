Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Участники акции перекрыли проспект Руставели


19.10.2025   21:41


Участники акции перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели.

Напомним, вчера, 18 октября, протестующие перекрыли проспект на определённое время.

С сегодняшнего утра полиция начала задерживать участников акции протеста на проспекте Руставели 18 октября. Среди задержанных - журналист и телеведущий «Формулы» Вахо Саная.

По официальной информации, в связи с акцией протеста на проспекте Руставели 18 октября в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях задержаны 14 нарушителей, в отношении 13 лиц ведутся административные дела.


