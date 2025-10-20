|
|
|
Завтра откроется четвертый Тбилисский международный фестиваль архивных фильмов
20.10.2025 10:23
С 21 по 24 октября в кинозале Национального архива Грузии будут показаны архивные ленты организаций из 11 стран: Грузии, Болгарии, Эстонии, Молдовы, Португалии, Германии, Польши, Венгрии, Хорватии, Мальты и Бельгии.
Кинофестиваль откроется 21 октября 2025 года в 19:00 фильмом «Апрель» Отара Иоселиани (1962).
А завершится 24 октября в 18:15 – фильмом Эльдара Шенгелая «Микела» (1965), который будет представлен Национальным киноцентром Грузии.
Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с английскими субтитрами. Вход на показы свободный.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна