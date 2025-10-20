Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Завтра откроется четвертый Тбилисский международный фестиваль архивных фильмов


20.10.2025   10:23


С 21 по 24 октября в кинозале Национального архива Грузии будут показаны архивные ленты организаций из 11 стран: Грузии, Болгарии, Эстонии, Молдовы, Португалии, Германии, Польши, Венгрии, Хорватии, Мальты и Бельгии.

Кинофестиваль откроется 21 октября 2025 года в 19:00 фильмом «Апрель» Отара Иоселиани (1962).
А завершится 24 октября в 18:15 – фильмом Эльдара Шенгелая «Микела» (1965), который будет представлен Национальным киноцентром Грузии.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с английскими субтитрами. Вход на показы свободный.


