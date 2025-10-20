Сколько стоит замена/продление водительского удостоверения?

Стоимость замены водительского удостоверения составляет 15 лари. Информация об этом опубликована на сайте Агентства услуг.



В опубликованной информации указано, что для замены вам необходимо предоставить в Агентство услуг следующие документы:



• Удостоверение личности;

• Действующее водительское удостоверение;

• Справка о состоянии здоровья (форма IV-100/a);

• Квитанция об оплате пошлины.



Замена водительского удостоверения возможна во всех филиалах Агентства услуг, и вы получите его в течение нескольких минут.



Основанием для замены водительского удостоверения транспортного средства может быть заявление владельца водительского удостоверения, выдача национального водительского удостоверения единого образца на основе водительского удостоверения, выданного иностранным государством, истечение срока действия водительского удостоверения, его непригодность к использованию (износ, повреждение), изменение или исправление неточностей в данных, указанных в водительском удостоверении, изменение или исправление регистрационных записей, отраженных в реестре выдачи, несоответствие данных, указанных в водительском удостоверении, регистрационным записям, отраженным в реестре выдачи водительских удостоверений, и другие обстоятельства, предусмотренные законом.



Что касается восстановления утерянного водительского удостоверения, стоимость данной услуги в агентстве составляет 35 лари.



Владелец должен предоставить в агентство:



• Удостоверение личности;

• Справку о состоянии здоровья (форма IV 100/a);

• Квитанции, подтверждающие оплату пошлины.





