Проспект Руставели перед Парламентом вновь перекрыт


20.10.2025   21:55


327-й вечер непрерывного протеста.

Сотрудники МВД из машины требуют разойтись иначе будут применены меры.

По информации активистов сегодня было задержано 5 человек, по части из них уже состоялись суды

1. Тамар Тотладзе — задержана в Самтредиа
2. Кета Цицкишвили - приговорили к 5 суткам ареста.
3. Темо Саралидзе - приговорили к 6 суткам ареста.
4. Нино Беруашвили - приговорили к 4 дням ареста.
5. Саба Джапаридзе - приговорили к 6 дням ареста


