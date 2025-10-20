|
Проспект Руставели перед Парламентом вновь перекрыт
20.10.2025 21:55
327-й вечер непрерывного протеста.
Сотрудники МВД из машины требуют разойтись иначе будут применены меры.
По информации активистов сегодня было задержано 5 человек, по части из них уже состоялись суды
1. Тамар Тотладзе — задержана в Самтредиа
2. Кета Цицкишвили - приговорили к 5 суткам ареста.
3. Темо Саралидзе - приговорили к 6 суткам ареста.
4. Нино Беруашвили - приговорили к 4 дням ареста.
5. Саба Джапаридзе - приговорили к 6 дням ареста
