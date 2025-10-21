Международный фестиваль студенческого кино в Тбилиси

В столице Грузии с 21 по 25 октября пройдет Международный фестиваль студенческого кино. Зрителей ожидает демонстрация 25 фильмов, созданных студентами из 17 киношкол 12 стран мира. В числе участников – представители Грузии, Нидерландов, Чехии, Германии, Испании, Японии, Индии и Китая.



Конкурсные показы пройдут с 22 по 24 октября в 18:30 в "Синем зале" Грузинской киноакадемии. По итогам фестиваля будут определены победители в следующих номинациях: Гран-при, лучший художественный фильм, лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм и приз студенческого жюри.



Кроме конкурсных показов, в рамках фестиваля пройдут образовательные мастер-классы, которые проведут известные кинематографисты:



• Адриано Валерио (Национальная киношкола имени Луи Люмьера, Париж)

• Аксель Блок (Мюнхенская высшая киношкола)

• Радостина Невикова (Национальная академия театра и кино, София).



Мастер-классы состоятся в первом и втором корпусах Университета театра и кино им. Шота Руставели.



22 октября в фойе второго корпуса университета откроется студенческая фотовыставка. Церемония награждения победителей фестиваля пройдет 25 октября в 19:00 в первом корпусе.



