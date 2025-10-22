GYLA и MDF оспорили в Конституционном суде положения закона «о политических объединениях граждан»

Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) и Фонд развития СМИ (MDF) оспорили в Конституционном суде положения закона, объявляющие неправительственные организации и отдельных лиц «субъектами с заявленными предвыборными целями». Данное положение позволяет Антикоррупционному бюро запрашивать личную и конфиденциальную информацию, что ограничивает свободу выражения мнений и объединений и противоречит статьям 17 и 22 Конституции, заявляют в НПО.



«Антикоррупционное бюро с согласия суда вправе запрашивать у «субъекта с заявленными предвыборными целями» особые категории персональных данных, другие категории персональных данных и любую секретную информацию, за исключением государственной тайны. Согласно действующим правилам, ограничения для субъекта, заявившего о своих избирательных целях, снимаются ЦИК в день подсчёта голосов. «Субъект, заявивший о своих избирательных целях», может получать финансирование только от граждан Грузии. В этом случае он обязан предоставить информацию об имени, фамилии и личном идентификационном номере финансирующего лица в Антикоррупционное бюро, которое, в свою очередь, разместит эту информацию на своём веб-сайте.



Ограничения, установленные Законом «о политических объединениях граждан», распространяются как на граждан, выражающих стремление к власти, так и, согласно судебной практике, на тех физических или юридических лиц, которые, хотя и не выражают открыто своего стремления к власти, тем не менее призывают избирателей голосовать за определённую политическую партию или не голосовать за определённый избирательный субъект в ходе избирательной кампании. Антикоррупционное бюро, Тбилисский городской суд и Апелляционный суд толкуют призывы голосовать против избирательного субъекта весьма широко, как неконституционные.



Органический закон Грузии «О политических объединениях граждан», толкуемый и применяемый Антикоррупционным бюро и общими судами, ограничивает свободу выражения мнений и свободу объединений неправительственных организаций, действующих в Грузии. Это происходит, когда они действуют в рамках своего мандата – обеспечить подотчётность и прозрачность деятельности правительства, что также подразумевает критику в адрес правительства за нарушения прав человека и регресс демократии, без призыва к избирателям не голосовать за правящую партию. Кроме того, критика неполитического органа – Конституционного суда – также трактуется как голосование против правящей партии.



Таким образом, в поданном иске Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) и Фонд развития СМИ (MDF) утверждают, что подобное применение Органического закона Грузии «О политических объединениях граждан» представляет собой нарушение статьи 17 (свобода выражения мнений) и статьи 22 (свобода объединений) Конституции», – говорится в заявлении.



