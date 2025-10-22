Медиаменеджер Мзия Амаглобели удостоена премии имени Сахарова

22.10.2025 14:48





Основатель газет «Батумелеби» и «Нетгазети», журналист и медиаменеджер Мзия Амаглобели, находящаяся в настоящее время в заключении, стала лауреатом высшей награды Европейского союза в области прав человека – премии имени Сахарова.



Вместе с ним премию получил и белорусский журналист Анджей Пачобут.



Премия имени Сахарова – высшая награда Европейского союза в области прав человека, присуждаемая отдельным лицам, группам и организациям, внесшим выдающийся вклад в защиту свободы выражения мнений.



Премия была учреждена в 1988 году и названа в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Премия отмечает заслуги в таких областях, как свобода выражения мнений, права меньшинств и верховенство права.



Среди наиболее влиятельных лауреатов премии имени Сахарова – Нельсон Мандела, пакистанская активистка Малала Юсуфзай и российский оппозиционер Алексей Навальный. В 2022 году премия была вручена украинскому народу за сопротивление российской агрессии и защиту национального суверенитета.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





