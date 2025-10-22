Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Медиаменеджер Мзия Амаглобели удостоена премии имени Сахарова


22.10.2025   14:48


Основатель газет «Батумелеби» и «Нетгазети», журналист и медиаменеджер Мзия Амаглобели, находящаяся в настоящее время в заключении, стала лауреатом высшей награды Европейского союза в области прав человека – премии имени Сахарова.

Вместе с ним премию получил и белорусский журналист Анджей Пачобут.

Премия имени Сахарова – высшая награда Европейского союза в области прав человека, присуждаемая отдельным лицам, группам и организациям, внесшим выдающийся вклад в защиту свободы выражения мнений.

Премия была учреждена в 1988 году и названа в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Премия отмечает заслуги в таких областях, как свобода выражения мнений, права меньшинств и верховенство права.

Среди наиболее влиятельных лауреатов премии имени Сахарова – Нельсон Мандела, пакистанская активистка Малала Юсуфзай и российский оппозиционер Алексей Навальный. В 2022 году премия была вручена украинскому народу за сопротивление российской агрессии и защиту национального суверенитета.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна