|
|
|
В отношении режиссера Георгия Таварткиладзе суд ограничился словесным выговором
22.10.2025 16:05
Судья Тбилисского городского суда Лела Цагареишвили признала режиссера Георгия Таварткиладзе, которому вменялось искусственное перекрытие проспекта Руставели, виновным в совершении административного правонарушения. Цагареишвили ограничилась вынесением словесного выговора задержанному.
Причиной этого стала позиция самого МВД Грузии, представители ведомства не стали требовать применения в отношении Таварткиладзе административного ареста, так как, по их пояснениям, он сам явился в ведомство.
До принятия указанного решения судья Лела Цагареишвили за оскорбление суда сначала оштрафовала режиссера на 100 лари, а затем – на 200 лари.
Георгий Таварткиладзе сам явился в отделение полиции 21 октября и заявил о том, что принимал участие в перекрытии проспекта Руставели.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна