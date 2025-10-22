В отношении режиссера Георгия Таварткиладзе суд ограничился словесным выговором

Судья Тбилисского городского суда Лела Цагареишвили признала режиссера Георгия Таварткиладзе, которому вменялось искусственное перекрытие проспекта Руставели, виновным в совершении административного правонарушения. Цагареишвили ограничилась вынесением словесного выговора задержанному.



Причиной этого стала позиция самого МВД Грузии, представители ведомства не стали требовать применения в отношении Таварткиладзе административного ареста, так как, по их пояснениям, он сам явился в ведомство.



До принятия указанного решения судья Лела Цагареишвили за оскорбление суда сначала оштрафовала режиссера на 100 лари, а затем – на 200 лари.



Георгий Таварткиладзе сам явился в отделение полиции 21 октября и заявил о том, что принимал участие в перекрытии проспекта Руставели.





