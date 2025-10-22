Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В отношении режиссера Георгия Таварткиладзе суд ограничился словесным выговором


22.10.2025   16:05


Судья Тбилисского городского суда Лела Цагареишвили признала режиссера Георгия Таварткиладзе, которому вменялось искусственное перекрытие проспекта Руставели, виновным в совершении административного правонарушения. Цагареишвили ограничилась вынесением словесного выговора задержанному.

Причиной этого стала позиция самого МВД Грузии, представители ведомства не стали требовать применения в отношении Таварткиладзе административного ареста, так как, по их пояснениям, он сам явился в ведомство.

До принятия указанного решения судья Лела Цагареишвили за оскорбление суда сначала оштрафовала режиссера на 100 лари, а затем – на 200 лари.

Георгий Таварткиладзе сам явился в отделение полиции 21 октября и заявил о том, что принимал участие в перекрытии проспекта Руставели.


