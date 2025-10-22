71-летнюю беженку из Абхазии судили за ношение медицинской маски на Руставели

Сегодня стало известно, что МВД обратилось в суд против 71-летней женщины. Дело было передано на рассмотрение судье Кочкиани. Адвокат требовал его отвода. Аза Чилачава сообщила "Publika", что чувствует себя плохо около двух недель, поэтому носила медицинскую маску, по ее словам, врач сказал ей, что у нее инфекционный вирус, и прописал лекарства.



«Мне жаль не таких, как я, а тех детей, тех молодых людей, которые сидят. Я уже выбросила себя, я собираюсь в мир иной. Им будет стыдно, женщина в таком возрасте... Я все еще простужена, когда пришел курьер, я принимала лекарство», - говорит Аза Чаличава.



Чилачава в интервью «Publika»: «Я же 71-летняя бабушка. Все забываю, но единственное, что я не забываю, это то, что русский – мой враг, русский – оккупант, русский устроил геноцид грузинам в Гагре. Я не забываю, что вечером мне нужно бежать, я должна перекрыть Руставели и стоять там. У меня есть свой протест, пусть убьют меня, я не ослаблю этот протест! Я борюсь за то, чтобы у молодежи было лучшее будущее; я борюсь за то, чтобы моя старость, хотя бы тот один день, который у меня будет, была хорошей, и я увидела это. И потом спокойно уйти в мир иной. Тогда мне не жаль себя, мне жаль молодежь, которая гниет в тюрьме, а всех остальных отпускают. Невинные, молодежь любит родину, и таких молодых людей держат в тюрьме».



Азу Чилачава сегодня судили заочно без нее, на заседании присутствовал только назначенный государством адвокат. Суд признал ее виновной, но в качестве наказания вынес ей устное предупреждение. По словам ее адвоката, процесс хотели провести без её участия, чтобы избежать огласки.



«Меня никто не запугает, жду не дождусь, когда снова выйду на Руставели», так отреагировала 71-летняя Аза Чилачава на решение суда.



В соответствии с поледними изменениями в законодательстве, за сокрытие лица на акции или частичное или полное перекрытие проезжей части для транспортных средств, если проведение акции возможно иным образом с учетом количества, предусмотрено безальтернативное административное задержание на срок до 15 суток.





