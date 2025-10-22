Полиция задержала члена Попечительского совета Общественного вещателя Грузии

22.10.2025 22:34





Полиция задержала в административном порядке участницу акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси Лику Басилая-Шавгулидзе, члена Попечительского совета Общественного вещателя Грузии.



Напомним, несколько участников акции протеста, собравшихся на проспекте Руставели примерно в 20:00, перекрыли дорогу. Согласно МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали до 20 участников акции в административном порядке. Полиция, по утверждению ведомства, задержала лиц, непосредственно участвовавших в попытке незаконного перекрытия дороги.



Лика Басилая-Шавгулидзе была избрана членом Попечительского совета Общественного вещателя в 2022 году по квоте «Национального движения».





