Полиция задержала члена Попечительского совета Общественного вещателя Грузии


22.10.2025   22:34


Полиция задержала в административном порядке участницу акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси Лику Басилая-Шавгулидзе, члена Попечительского совета Общественного вещателя Грузии.

Напомним, несколько участников акции протеста, собравшихся на проспекте Руставели примерно в 20:00, перекрыли дорогу. Согласно МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали до 20 участников акции в административном порядке. Полиция, по утверждению ведомства, задержала лиц, непосредственно участвовавших в попытке незаконного перекрытия дороги.

Лика Басилая-Шавгулидзе была избрана членом Попечительского совета Общественного вещателя в 2022 году по квоте «Национального движения».


