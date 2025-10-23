Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Журналиста Афгана Садыгова родные искали до рассвета


23.10.2025   14:46


Азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, проживающего в Тбилиси и задержанного 23 октября, несколько часов продержали в полицейской машине, прежде чем доставили в изолятор временного содержания, не позволив ему связаться с адвокатом, заявляет его адвокат Мариам Квелашвили. Афган Садыгов обвиняется в незаконном перекрытии дороги 18 октября сообщила адвокат.

«На самом деле, мы искали Афгана Садыгова до рассвета, и в отделении полиции ему объяснили, что их обвиняют в перекрытии дороги 18 октября. Он рассказал, что его несколько часов продержали в машине, прежде чем доставили в изолятор временного содержания, и что наручники на нём были очень тугими.

Он также отметил, что я пыталась до него дозвониться несколько часов, не зная, где он находится, а когда поступил наш звонок, он сказал сотрудникам полиции, что ему звонит адвокат, и чтобы ему дали возможность ответить и попросить адвоката присутствовать на процессе, но ему этого не позволили», — рассказала Мариам Квелашвили.

Напомним азербайджанский журналист был задержан 23 октября в Тбилиси.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна