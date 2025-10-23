Журналиста Афгана Садыгова родные искали до рассвета

23.10.2025 14:46





Азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, проживающего в Тбилиси и задержанного 23 октября, несколько часов продержали в полицейской машине, прежде чем доставили в изолятор временного содержания, не позволив ему связаться с адвокатом, заявляет его адвокат Мариам Квелашвили. Афган Садыгов обвиняется в незаконном перекрытии дороги 18 октября сообщила адвокат.



«На самом деле, мы искали Афгана Садыгова до рассвета, и в отделении полиции ему объяснили, что их обвиняют в перекрытии дороги 18 октября. Он рассказал, что его несколько часов продержали в машине, прежде чем доставили в изолятор временного содержания, и что наручники на нём были очень тугими.



Он также отметил, что я пыталась до него дозвониться несколько часов, не зная, где он находится, а когда поступил наш звонок, он сказал сотрудникам полиции, что ему звонит адвокат, и чтобы ему дали возможность ответить и попросить адвоката присутствовать на процессе, но ему этого не позволили», — рассказала Мариам Квелашвили.



Напомним азербайджанский журналист был задержан 23 октября в Тбилиси.





