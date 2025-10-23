Азербайджанский журналист Афган Садыгов приговорен к 14 суткам административного ареста

Тбилисский городской суд признал азербайджанского журналиста Афгана Садыгова административным правонарушителем.



Судья Звиад Цеквава приговорил его к 14 суткам административного ареста.



МВД обвинило Афгана Садыгова в искусственном перекрытии проспекта Руставели 18 октября. «Я до конца поддерживаю грузинский народ, права которого нарушаются. Иванишвили ведёт Грузию к диктатуре. Тот, кто согласен с Иванишвили, также поддерживает диктатуру. Почему вы не расследуете те факты, которые совершаются против людей? Это Иванишвили нужно наказать. Можете приговорить меня к году, потому что когда я выйду, сразу пойду на акцию. Не поддерживайте диктатуру. Иванишвили диктатор до конца!», - заявил Афган Садыгов.



Для справки, по данным МВД, за нарушение правил проведения собрания-манифестации 18-19 октября в административном порядке задержаны 14 человек, выявлено 53 факта нарушения закона, откуда правонарушители - 42 лица.





