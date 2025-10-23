Митингующие перекрыли проспект Руставели

23.10.2025 21:58





Участники акции перекрыли автомобильную дорогу перед парламентом.



Перед парламентом выставлен полицейский кордон. Правоохранители призывают граждан освободить дорогу. Протестующие отвечают на призыв выкриками.



Возле парламента мобилизованы патрульные экипажи.



Участники акции говорят, что полиция возможно и сегодня задержит активистов, однако перекрытие дороги важно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





