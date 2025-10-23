Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Митингующие перекрыли проспект Руставели


23.10.2025   21:58


Участники акции перекрыли автомобильную дорогу перед парламентом.

Перед парламентом выставлен полицейский кордон. Правоохранители призывают граждан освободить дорогу. Протестующие отвечают на призыв выкриками.

Возле парламента мобилизованы патрульные экипажи.

Участники акции говорят, что полиция возможно и сегодня задержит активистов, однако перекрытие дороги важно.


