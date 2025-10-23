Задержанный на акции протеста россиянин будет выдворен из страны

Задержанный на проспекте Руставели Николай Беликов признан судом виновным в административном правонарушении и приговорён к 14 суткам административного ареста. Кроме того, суд постановил выдворить его из страны. МВД обвиняло Беликова в неповиновении полиции.



Адвокат отметила, что на заседании МВД представило письмо от Департамента миграции, в котором утверждалось, что в России «массовых нарушений прав человека не наблюдается», что она назвала абсурдом.



«Николай Беликов покинул Россию в 2016 году после репрессий, террора и многочисленных актов насилия в отношении него и переехал жить в Грузию. Он активно участвовал во всех акциях, как в России, так и в Грузии, и протестовал против режима, нарушений прав человека и войны, которую Россия, страна-террорист, ведет в Украине.



Именно такой человек был изгнан из страны. Если Николай Беликов попадет в Россию, он будет в большой опасности, что против него снова будут осуществлены репрессии, насилие в более тяжелой форме, потому что он протестует против режима Путина.



Его выдворение из страны недопустимо, у Беликова нет другого убежища, и он будет вынужден уехать в страну, где жестокие условия, нарушаются права человека.



Департамент миграции использовал в письме неслыханные объяснения, что якобы в России не происходит массовых нарушений прав человека - МВД обратилось в департамент миграции, потому что эта статья предусматривала выдворение.



Именно в эту страну его ждет выдворение, если Беликов не получит другое убежище в течение этих 14 дней», - говорит адвокат Мариам Чхеидзе.





«Грузинская мечта» внесла выдворение иностранца из Грузии в административный кодекс в качестве вида административного наказания в этом году. Этот вид наказания определен в таких статьях, как мелкое хулиганство (166-я), неподчинение или оскорбление полиции (173-я), оскорбление государственного политического должностного лица, нарушение правил собрания-манифестации (174 прима).



Во время обсуждения законопроекта заместитель министра внутренних дел заявил, что эти изменения разработаны для тех иностранцев, которые участвуют в собраниях-манифестациях.



Стоит также напомнить, что 30 декабря 2024 года Миграционная служба Грузии в отказе в убежище правозащитнику и диссиденту Станиславу Дмитриевскому заявила, что в России нет ни внутренних, ни международных конфликтов, что по сути отрицает войну с Украиной со стороны Грузии.





