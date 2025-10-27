|
Женская сборная Грузии по футболу победила Молдову
27.10.2025 23:49
Женская сборная Грузии провела свой второй товарищеский матч против Молдовы и одержала победу со счётом 3:0.
Грузинки доминировали в первом тайме. Счёт открылся на 29-й минуте, когда молдавский вратарь не смогла отразить удар головой Натии Данелия.
Первый гол ещё больше активизировал грузинскую команду. На 31-й минуте Тинатин Амбалия завершила голом очередную результативную атаку.
Вскоре Натия Данелия вновь проявила себя, оформив дубль. Первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу грузинской сборной.
Во втором тайме грузинская сборная была явно лучше соперника, но изменить счёт не смогла, и матч завершился со счётом 3:0.
Стоит отметить, что предыдущий, первый товарищеский матч, прошедший на арене имени Давида Петриашвили, завершился вничью, без забитых мячей.
