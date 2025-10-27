Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Женская сборная Грузии по футболу победила Молдову


27.10.2025   23:49


Женская сборная Грузии провела свой второй товарищеский матч против Молдовы и одержала победу со счётом 3:0.

Грузинки доминировали в первом тайме. Счёт открылся на 29-й минуте, когда молдавский вратарь не смогла отразить удар головой Натии Данелия.

Первый гол ещё больше активизировал грузинскую команду. На 31-й минуте Тинатин Амбалия завершила голом очередную результативную атаку.

Вскоре Натия Данелия вновь проявила себя, оформив дубль. Первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу грузинской сборной.

Во втором тайме грузинская сборная была явно лучше соперника, но изменить счёт не смогла, и матч завершился со счётом 3:0.

Стоит отметить, что предыдущий, первый товарищеский матч, прошедший на арене имени Давида Петриашвили, завершился вничью, без забитых мячей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна