Женская сборная Грузии по футболу победила Молдову

27.10.2025 23:49





Женская сборная Грузии провела свой второй товарищеский матч против Молдовы и одержала победу со счётом 3:0.



Грузинки доминировали в первом тайме. Счёт открылся на 29-й минуте, когда молдавский вратарь не смогла отразить удар головой Натии Данелия.



Первый гол ещё больше активизировал грузинскую команду. На 31-й минуте Тинатин Амбалия завершила голом очередную результативную атаку.



Вскоре Натия Данелия вновь проявила себя, оформив дубль. Первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу грузинской сборной.



Во втором тайме грузинская сборная была явно лучше соперника, но изменить счёт не смогла, и матч завершился со счётом 3:0.



Стоит отметить, что предыдущий, первый товарищеский матч, прошедший на арене имени Давида Петриашвили, завершился вничью, без забитых мячей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





