Мастер-классы для преподавателей русского языка прошли в Тбилиси

29.10.2025





Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) совместно с Русской гуманитарной миссией и при поддержке Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии организовал в Тбилиси обучающий курс "Современные образовательные технологии в обучении русскому языку как иностранному".



В ходе двухдневного курса, состоявшегося 25 и 26 октября, преподаватели из Тбилиси и Сагареджо ознакомились с новейшими методиками преподавания русского языка. Кандидаты наук Екатерина Патрушева и Инна Решетова из СКФУ провели практико-ориентированные мастер-классы, посвященные использованию сторителлинга, игровых методов и онлайн-ресурсов для повышения эффективности обучения.



В ходе занятий была организована плодотворная дискуссия о специфике преподавания русского языка в Грузии, проблемах фонетического освоения и недостатке языковой среды. Российские эксперты поделились советами по адаптации методик и созданию искусственных языковых ситуаций для компенсации отсутствия живой практики.



Участники курса получили сертификаты и методические материалы. Они высоко оценили организацию занятий и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, в частности, в обсуждении современных учебников, неологизмов и роли искусственного интеллекта в образовании.



Образовательные инициативы Русской гуманитарной миссии и СКФУ способствуют укреплению гуманитарных связей и повышению качества преподавания русского языка за рубежом.





