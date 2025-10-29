Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мцхетско-Тбилисская епархиальная комиссия Патриархии Грузии опубликовала заключение по делу архимандрита Доротэ Курашвили


29.10.2025   17:58


Мцхетско-Тбилисская епархиальная комиссия Патриархии Грузии рассмотрела дело архимандрита Доротэ (Курашвили), настоятеля собора Рождества Христова в Нижнем Вифлееме.

По данным Патриархии Грузии, епархиальная комиссия пришла к выводу, что со стороны архимандрита Доротэ (Курашвили) по-прежнему наблюдаются дисциплинарные и моральные нарушения, включая клеветнические высказывания, а также другие действия, недостойные священника или монахини.

Комиссия обратилась к Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II с просьбой в качестве наказания освободить архимандрита Доротэ (Курашвили) от обязанностей настоятеля собора Рождества Христова в Нижнем Вифлееме в связи с его игнорированием, оскорблением и неоднократной неявкой в ​​Комиссию по неуважительной причине и рукоположить его в сан священника в Патриаршей Лавре Самеба, членом которой он также является.


