Мцхетско-Тбилисская епархиальная комиссия Патриархии Грузии опубликовала заключение по делу архимандрита Доротэ Курашвили

29.10.2025 17:58





Мцхетско-Тбилисская епархиальная комиссия Патриархии Грузии рассмотрела дело архимандрита Доротэ (Курашвили), настоятеля собора Рождества Христова в Нижнем Вифлееме.



По данным Патриархии Грузии, епархиальная комиссия пришла к выводу, что со стороны архимандрита Доротэ (Курашвили) по-прежнему наблюдаются дисциплинарные и моральные нарушения, включая клеветнические высказывания, а также другие действия, недостойные священника или монахини.



Комиссия обратилась к Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II с просьбой в качестве наказания освободить архимандрита Доротэ (Курашвили) от обязанностей настоятеля собора Рождества Христова в Нижнем Вифлееме в связи с его игнорированием, оскорблением и неоднократной неявкой в ​​Комиссию по неуважительной причине и рукоположить его в сан священника в Патриаршей Лавре Самеба, членом которой он также является.





